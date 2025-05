Polverosi: “La Fiorentina può prendere Ancelotti, Klopp o Allegri? No, e allora tengo Palladino e programmo”

A Lady Radio ha parlato il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi, analizzando il rinnovo del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, avvenuto nella giornata di ieri.

“La scelta di rinnovare il contratto di Palladino è giusta, aveva già il contratto per il prossimo anno e aveva un’opzione. Scelta calcisticamente corretta, risponde a situazioni che si sono venute a creare quest’anno e dovranno protrarsi nelle prossime stagioni. La Fiorentina ha capito di aver preso un allenatore giovane e inesperto a cui ha affidato una squadra di ottimo livello. Palladino si è fatto un’esperienza notevole, la crescita sicuramente c’è stata e il tecnico viola è intelligente. Ha commesso errori formandosi, ha fatto tante ottime cose. Perchè dover pensare ora di mollarlo perchè poi vada a portare l’esperienza fatta in un altro club? La società ha fiducia in lui ed è giusto che vada avanti così”.

“La domanda che mi faccio è: chi può prendere la Fiorentina? Ancelotti, Klopp, Allegri? No. E allora se devo andare a prendere Grosso, Filippo Inzaghi o Baroni, perchè non insistere su Palladino dopo un anno in cui ha dimostrato di poter stare alla Fiorentina? La società viola deve programmare, poi capisco che i tifosi possano non condividere la scelta. Da fuori non è una mossa clamorosa, ma certamente giusta, per impostare il lavoro, Palladino conosce già la situazione. Se dovesse far male anno prossimo, verrà licenziato, facesse bene però, in questo modo la Fiorentina ha già l’accordo per trattenerlo”.