Palladino: “Nello spogliatoio non c’è bisogno di carica, ho fatto solo un breve discorso”

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis.

Ci racconta gli ultimi minuti nello spogliatoio?

“Devi capire se la squadra ha bisogno di carica o di leggerezza. Oggi non c’era bisogno di carica, i ragazzi sono stati fantastici in questi giorni: hanno lavorato con grande energia e fiducia. Ho fatto solo un breve discorso, toccando le corde giuste. Stasera bisogna fare una partita perfetta, c’è un avversario forte di fronte”.

Come stanno gli esterni?

“Gosens sta bene, domenica con la Roma era a mezzo servizio. Ha recuperato e sta bene. Dodò ha fatto un miracolo, grande volontà da parte del ragazzo e grande bravura dello staff medico. Speriamo che facciano una grande partita, come tutta la squadra”.

Si aspettava questi cambi di Pellegrini?

“Quando prepari queste partite, devi prepararne due o tre in una. Devi essere pronto a tutto, avevamo previsto almeno un cambio. Non mi aspettavo Rodriguez, ma lo conosciamo bene. Lo Celso all’andata è entrato bene, abbiamo più soluzioni per stasera”.

La squadra ha avuto fame dal primo momento.

“E’ vero. Abbiamo fatto un anno di difficoltà, anche extracalcistiche. Abbiamo superato momenti davvero difficili e, se siamo rimasti uniti e siamo arrivati a giocarci una finale e giocarci l’Europa in campionato, abbiamo fatto un grande percorso. Stasera partiamo in svantaggio, ma queste difficoltà non ci devono spaventare. Sono sicuro che i ragazzi ce la metteranno tutta, come l’Inter in semifinale”.