Barak: “I giorni dopo Atene i peggiori della mia carriera, a Firenze sto bene e ho due anni di contratto”

Antonin Barak ha lasciato un intervista a Sport.cz dove ha parlato anche della Fiorentina e della finale persa contro l’Olympiakos, queste le sue parole:

“La delusione di quest’anno è stata ancora più grande di quella contro il West Ham, volevamo davvero vincere ma l’Olympiakos è stato più bravo a gestire i momenti della partita, la delusione è stata grande ma fa parte di questo sport. La situazione dopo la sconfitta era difficile per tutti, per noi giocatori, per i tifosi e per la città. Dopo una partita del genere tutti iniziano a incolparsi a vicenda anche dove non c’è bisogno, ci sono state anche situazioni accese tra società, noi e i tifosi ma le emozioni funzionano così, era tutto fresco ancora, è comprensibile. Gli ultimi giorni dopo la finale prima di giocare il recupero con l’Atalanta sono stati i peggiori della mia carriere per l’atmosfera che si respirava nel club, ma il tempo guarirà questa ferita e presto arriveranno nuove stagioni e nuovi obbiettivi. In questo momento non penso a un trasferimento ma a l’europeo, comunque a Firenze sto bene ho due anni di contratto e la società punta su di me, non ho pensieri a livello di club”

INTERESSE DI FIORENTINA E ATALANTA PER ZANIOLO