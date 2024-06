Beltran è la decima punta in Serie A per valore di mercato, vale 16 milioni al pari di Retegui

Il noto portale Transfermarkt ha stilato la top 10 delle punte in Serie A per valore di mercato, la Fiorentina può vantare un solo giocatore in questa classifica che è Lucas Beltran che con un valore di mercato di 16 milioni di euro si piazza al 10° posto in Serie A, il fato vuole che a condividere la decima piazza con lui ci sia proprio Mateo Retegui. Retegui infatti è il nome più caldo al momento per essere la punta della Fiorentina per la prossima stagione, con una trattativa già avviata tra Fiorentina e Genoa che però non ha ancora trovato una soluzione. Vedremo dunque se oltre che a condividere la posizione in questa speciale classifica i due si ritroveranno a condividere l’attacco della Fiorentina.

