Nazione: “Da Barak a Sottil passando per Ikoné per ora zero offerte: probabile cessione in prestito”

Sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi. Questo è l’obiettivo del mercato parallelo della Fiorentina. I giocatori da cedere con stipendi importanti non sono pochi e la missione di Daniele Pradé e Roberto Goretti non è delle più semplici. Fra gli esuberi, l’unico “big” con un discreto mercato alle spalle è soltanto Nzola. Gli altri sono alla ricerca di qualche occasione per mettersi in mostra, magari restando in Serie A.

Chi sperava di entrare nel giro di Pioli è senza dubbio, Antonin Barak. Il giocatore della Repubblica Ceca non ha mai fatto un allenamento in gruppo e adesso è finito nel mirino di Hellas Verona e Cagliari. Entrambe le società aspettano i saldi di fine agosto, quando molto probabilmente la Fiorentina dovrà cedere questi calciatori in prestito. Come per il ceco, anche Ikoné piace a tanti: Cremonese, Udinese e Torino. Ma le offerte stanno a zero.

Neanche per Sottil sono arrivate offerte, ma solo qualche interessamento di Torino e Leeds. Per l’ex Cagliari la sentenza di Pioli è arrivata prima della partenza per l’Inghilterra. Per Brekalo si parla addirittura di rescissione contrattuale e di ritorno in patria. Bianco potrebbe finire al Catanzaro, mentre Sabiri sta provando a cambiare il suo status. Lo scrive La Nazione.