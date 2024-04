L’addio di Felipe Anderson avvicina Barak alla Lazio: ai biancocelesti piace molto il trequartista viola

Arrivano conferme su un possibile interessamento della Lazio per Antonin Barak. Dopo i primi rumors delle scorse settimane, quest’oggi è La Gazzetta dello Sport a confermare la notizia, soprattutto dopo l’annuncio dell’addio di Felipe Anderson. L’esterno biancoceleste lascerà la capitale a fine stagione per andare in Brasile, più precisamente al Palmeiras, con cui ha firmato fino a dicembre 2027.

Per questo motivo, la società biancoceleste inizia a guardarsi intorno, alla ricerca di nuovi innesti da mettere a disposizione di Tudor. Secondo La Gazzetta, attualmente sono due i nomi più caldi: il primo è proprio quello di Barak, trequartista della Fiorentina che sembrerebbe avere già le valigie in mano. Per prenderlo, la Lazio dovrebbe andare incontro a un investimento di circa una decina di milioni di euro. Il secondo nome, invece, è quello di Rocco Vata, trequartista 18enne del Celtic, che arriverebbe a parametro zero. Lo riporta TMW.

