La Repubblica: "Barak ritorna alla Fiorentina, la sua esperienza alla Sampdoria si può dire già conclusa"

L'ex giocatore di Lecce e Verona torna a Firenze dopo una parentesi deludente alla Sampdoria

L'esperienza di Antonin Barak alla Sampdoria è ormai al capolinea. Il trequartista ceco, il cui rendimento a Genova è stato decisamente deludente, non resterà in blucerchiato e farà ritorno alla Fiorentina, proprietaria del cartellino. Quello al Viola Park, tuttavia, rischia di essere solo un transito temporaneo. A confermare l'addio è l'avvio del mercato della Samp che, come riporta la Repubblica, ha incontrato il procuratore Andrea Pastorello per alleggerire il bilancio da uno degli stipendi più onerosi della rosa. Per i liguri si tratta del primo tassello di una programmazione estiva cruciale, mirata a costruire una squadra finalmente pronta per dare l'assalto alla Serie A dopo tre stagioni complicatissime in Serie B.