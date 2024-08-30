Di Marzio rivela: "Barak potrebbe lasciare la Fiorentina, c'è l'inserimento del Cagliari"

La permanenza di Barak alla Fiorentina è in bilico. C'è l'inserimento del Cagliari per il centrocampista ceco

Nelle ultime ore di mercato, la Fiorentina ha chiuso Danilo Cataldi della Lazio ed Edoardo Bove della Roma. Intanto, però, sul fronte delle uscite, Alessandro Bianco potrebbe passare al Monza in prestito secco. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Cagliari torna alla carica su Antonin Barak. L'interesse della società sarda per il centrocampista ceco è stato manifestato anche lo scorso gennaio, senza però riuscire a chiudere l'operazione. Anche la permanenza dell'ex Verona sembra sia in bilico.

Pedullà rivela: “Fiorentina, Bianco andrà in prestito secco al Monza se uscirà Valoti”

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