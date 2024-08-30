Pedullà rivela: "Fiorentina, Bianco andrà in prestito secco al Monza se uscirà Valoti"

Le ultime di Alfredo Pedullà sulla situazione di Alessandro Bianco

La permanenza di Alessandro Bianco alla Fiorentina è in bilico. Per lui poco spazio in viola, pertanto la società viola potrebbe cederlo in prestito. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il centrocampista classe 2002 potrebbe passare al Monza in prestito secco, anche se tale operazione sarebbe legata all'uscita di Mattia Valoti. Intanto il club gigliato ha chiuso per Danilo Cataldi della Lazio e si è inserito a sorpresa per Edoardo Bove della Roma. Situazione da monitorare.

News TMW, poco spazio per Bianco alla Fiorentina: c’è il pressing del Monza che vuole regalarlo a Nesta

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