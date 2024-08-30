TMW, poco spazio per Bianco alla Fiorentina: c'è il pressing del Monza che vuole regalarlo a Nesta

Continua a muoversi il mercato della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, oltre a Danilo Cataldi, che arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Lazio pe...

Continua a muoversi il mercato della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, oltre a Danilo Cataldi, che arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Lazio per 4 milioni di euro, potrebbe arrivare infatti anche Edoardo Bove dalla Roma. In queste ultime ore di calciomercato Daniele Pradè proverà a prendere anche il centrocampista della Roma, per completare la mediana di Raffaele Palladino.

Per una nuova entrata è però prevista una possibile uscita e il nome è quello di Alessandro Bianco, che non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione, nonostante le poche alternative in mediana per Palladino. Secondo le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto sul giovane viola è in pressing il Monza, che potrebbe prenderlo e regalarlo ad Alessandro Nesta. A scriverlo è TMW.

DI MARZIO: “LA FIORENTINA PUÒ CHIUDERE PER BOVE. PER BATURINA SI CERCHERÀ L’INTESA FINO ALL’ULTIMO”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-la-fiorentina-puo-chiudere-per-bove-per-baturina-si-cerchera-lintesa-fino-allultimo/266279/