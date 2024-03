Contro il Milan chance per Barak, Bonaventura fuori per squalifica. Nico avrà solo un allenamento 

La Fiorentina ricomincerà la Serie A contro il Milan, subito un battesimo difficile. Ironia della sorte proprio contro Stefano Pioli, in un momento che ha degli ovvi parallelismi con il dramma Astori. Ma per Italiano c’è il campo come soluzione. Contro i rossoneri Nico avrà un solo allenamento sulle gambe. Migliore la situazione di Beltran, che avrà 24 ore in più. Ma potrebbe essere una grande occasione per Barak, con Bonaventura squalificato. Lo scrive La Nazione.

