Dal Belgio: "L'Anderlecht aveva fatto un offerta per Barak della Fiorentina, era un prestito con diritto"
Secondo il noto giornalista Sascha Tavolieri la Fiorentina aveva ricevuto un offerta dal Belgio per Antonin Barak da parte dell'Anderlecht ma l'affare non è andato in porto. Infatti tramite X il giorn...
Secondo il noto giornalista Sascha Tavolieri la Fiorentina aveva ricevuto un offerta dal Belgio per Antonin Barak da parte dell'Anderlecht ma l'affare non è andato in porto. Infatti tramite X il giornalista ha rivelato che l'offerta del club belga era un prestito con diritto di riscatto e ingaggio pagato a metà da entrambe le squadre, il calciatore aveva espresso anche la sua preferenza per questa destinazione ma l'affare non si è concluso probabilmente perché la Fiorentina aveva un accordo migliore con il Kasimpasa
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