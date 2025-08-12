Dalla Repubblica Ceca riportano: "Il Cagliari spinge per Barak, i sardi lo vogliono in prestito dalla Fiorentina"

Il centrocampista ceco potrebbe lasciare in prestito la Fiorentina per andare ad iniziare una nuova avventura sarda

Secondo quanto riportato dal sito ceco Sportwin.cz, il centrocampista viola Antonin Barak piace molto al Cagliari che vorrebbe prendere il giocatore in prestito, trattando sia con la Fiorentina che con il ragazzo che è in cerca di rilancio dopo il prestito deludente in Turchia e dopo essere diventato un esubero a Firenze.

Il Cagliari avrebbe superato la concorrenza del Verona che si era fatto avanti per un ritorno del ceco che in gialloblù fece benissimo. In Sardegna gioca già un ex viola come Mina che pare stia spingendo per riabbracciare sull'isola il compagno avuto in viola.