Situazione Barak: trattenuto nel mercato di gennaio ma gioca pochissimo dall’inizio dell’anno

Nella Fiorentina attuale sono molteplici i problemi che stanno affiorando. L’attacco è sempre stato un tallone d’Achille della squadra di Italiano, ma se prima creava senza concretizzare, adesso non produce nemmeno. Tra i singoli che stanno facendo mancare il loro contributo, c’è Barak. Arrivato la scorsa estate dal Verona, ha vissuto una prima stagione altalenante con poche prestazioni degne di nota, su cui il gol di Basilea che ha dato la finale di Conference alla Fiorentina. Successivamente Barak ha vissuto un’estate complicata,a causa di una brutta malattia,che lo ha allontanato dai campi di gioco e dopo è stato difficile colmare la distanza fisica. Nel mercato di gennaio diverse squadre si sono interessate, ma la Fiorentina non lo ha voluto cedere. Nel 2024 il giocatore ceco ha giocato solo 26 minuti in campionato, segnando contro il Frosinone ma in effetti è sparito dai radar. Con Bonaventura in difficoltà, per primo Barak credeva di giocare di più, ma attualmente non è così.

Lo riporta tuttomercatoweb