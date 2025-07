La Fiorentina in queste ore si trova a Grosseto per disputare una delle amichevoli pre-campionato (ore 20), prima di fare rientro a Firenze. Con la squadra allo Zecchini, Barak rimane ad allenarsi al Viola Park, con il centrocampista ceco che ha poco più di un mese per trovare una squadra. Il giocatore è ormai fuori dal progetto viola. Pioli, nei giorni scorsi ha confermato l’intenzione di avere una rosa numericamente corta, giusta e non troppo numerosa.