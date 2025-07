Da Cagliari sicuri: “Barak obiettivo di mercato dei rossoblu, sarà la volta buona?”

L’edizione odierna del quotidiano La Nuova Sardegna riporta che il Cagliari potrebbe tentare un nuovo approccio per Antonin Barak. Il trequartista della Fiorentina è stato un nome ricorrente nei radar dei rossoblù nelle ultime due stagioni, ma finora ogni tentativo di portarlo in Sardegna si è rivelato infruttuoso, senza che si riuscisse a trovare la quadra economica o contrattuale.

Ora, però, con la conclusione del suo periodo di prestito in Turchia, dove ha vestito la maglia del Kasimpasa, la situazione potrebbe cambiare, riaprendo le porte a un potenziale trasferimento. L’interesse del Cagliari per Barak non è una novità, bensì una conferma della stima che il club nutre per le sue qualità. Il trequartista ceco, classe 1994, è un giocatore con caratteristiche che piacciono molto alla dirigenza rossoblù: visione di gioco, capacità di inserimento, un buon tiro dalla distanza e una notevole propensione al gol.

Tutte doti che lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra che cerchi un fantasista in grado di accendere la manovra offensiva e di fornire assist e reti. Nelle stagioni passate, i tentativi del Cagliari si sono scontrati con le richieste della Fiorentina o con la volontà del giocatore, ma la perseveranza del club sardo suggerisce che Barak è considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto di centrocampo avanzato.

Il fatto che il giocatore abbia trascorso l’ultima parte di stagione in prestito al Kasimpasa, nel campionato turco, potrebbe rappresentare un fattore chiave per un eventuale nuovo negoziato. Il rientro alla Fiorentina, con una situazione contrattuale da definire e forse una posizione non più centrale nei piani tecnici, potrebbe spingere i viola a considerare offerte per una cessione definitiva. Per il Cagliari, questa potrebbe essere l’occasione giusta per chiudere un affare a condizioni più favorevoli rispetto al passato.

Il possibile “nuovo tentativo” da parte del Cagliari indica una chiara intenzione di rafforzare la rosa con giocatori di esperienza e qualità, in linea con gli obiettivi stagionali. Barak, con il suo bagaglio tecnico e la sua maturità, sarebbe un innesto di spessore per il centrocampo rossoblù, capace di elevare il livello tecnico della squadra e di offrire soluzioni tattiche diverse al tecnico.4

Resta da vedere se questa volta le parti riusciranno a trovare l’intesa, superando gli ostacoli che hanno impedito il trasferimento nelle precedenti occasioni. La palla è ora in mano al Cagliari, che dovrà formulare un’offerta convincente per portare Antonin Barak in Sardegna, questa volta con la maglia rossoblù.

