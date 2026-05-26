Barak: "Ho grandissima voglia di indossare di nuovo la maglia viola. Praga ferita aperta"

Il ceco vuole riprendersi la Fiorentina e sogna ancora un trofeo in viola dopo una stagione alla Samp piena di difficoltà

Antonin Barak, centrocampista che rientrerà alla Fiorentina dopo la stagione in prestito alla Sampdoria, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com da Montecarlo, dall'evento per i 30 anni dell'agenzia P&P Sports Management dalla quale è seguito: "Questa è stata la stagione più complicata mai vissuta nella mia carriera. Sotto ogni punto di vista: sono arrivato a Firenze per la preparazione e pensavo e speravo di essere nella squadra, invece ero fuori rosa per scelta tecnica. Arrivato alla Samp, mi mancava la condizione partita e la Samp era già sotto pressione. Quando mi sono ripreso, sono arrivati piccoli infortuni che mi hanno penalizzato per qualche mese. Mi è dispiaciuto non aver potuto rendere e dare di più alla squadra".

Ora torna a Firenze, la sua avventura in viola è finita?

"La domanda è difficile, sono altri a dover rispondere. Avrei grandissima voglia di indossare questa maglia, alla Fiorentina ho vissuto 2 anni incredibili e mi sono trovato benissimo. Potrei dare sicuramente ancora il mio contributo alla squadra. Per ora penso solo a riposarmi e prepararmi per essere pronto alla ripresa, tra un mese".

Alla Fiorentina vi è mancato un trofeo che poteva essere la ciliegina sulla torta.

"Quella finale a Praga, a casa mia... L'ho detto tante volte, se manca qualcosa con la Fiorentina è un trofeo. Per il resto ho bellissimi ricordi, sono stato davvero troppo bene. Mi hanno dato tantissimo e mi dispiace troppo, la Fiorentina merita il meglio".

Ha ancora un anno per quel trofeo.

"Sarebbe un sogno. Però non so cosa succederà"

Lo riporta tuttomercatoweb.com