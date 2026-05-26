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Barak: "Ho grandissima voglia di indossare di nuovo la maglia viola. Praga ferita aperta"

Il ceco vuole riprendersi la Fiorentina e sogna ancora un trofeo in viola dopo una stagione alla Samp piena di difficoltà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 23:36
Barak: "Ho grandissima voglia di indossare di nuovo la maglia viola. Praga ferita aperta" -
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Antonin Barak, centrocampista che rientrerà alla Fiorentina dopo la stagione in prestito alla Sampdoria, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com da Montecarlo, dall'evento per i 30 anni dell'agenzia P&P Sports Management dalla quale è seguito: "Questa è stata la stagione più complicata mai vissuta nella mia carriera. Sotto ogni punto di vista: sono arrivato a Firenze per la preparazione e pensavo e speravo di essere nella squadra, invece ero fuori rosa per scelta tecnica. Arrivato alla Samp, mi mancava la condizione partita e la Samp era già sotto pressione. Quando mi sono ripreso, sono arrivati piccoli infortuni che mi hanno penalizzato per qualche mese. Mi è dispiaciuto non aver potuto rendere e dare di più alla squadra".

Ora torna a Firenze, la sua avventura in viola è finita?
"La domanda è difficile, sono altri a dover rispondere. Avrei grandissima voglia di indossare questa maglia, alla Fiorentina ho vissuto 2 anni incredibili e mi sono trovato benissimo. Potrei dare sicuramente ancora il mio contributo alla squadra. Per ora penso solo a riposarmi e prepararmi per essere pronto alla ripresa, tra un mese".

Alla Fiorentina vi è mancato un trofeo che poteva essere la ciliegina sulla torta.
"Quella finale a Praga, a casa mia... L'ho detto tante volte, se manca qualcosa con la Fiorentina è un trofeo. Per il resto ho bellissimi ricordi, sono stato davvero troppo bene. Mi hanno dato tantissimo e mi dispiace troppo, la Fiorentina merita il meglio".

Ha ancora un anno per quel trofeo.
"Sarebbe un sogno. Però non so cosa succederà"

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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