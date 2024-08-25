La Nazione: "Il mercato in uscita della Fiorentina non è ancora chiuso. Da Brekalo e Barak al misterioso Infantino"

Dopo la grana Nico, la Fiorentina oltre a lavorare per il mercato in entrata, deve riuscire a piazzare anche alcuni esuberi

Conclusasi la telenovela riguardante Nico e la Juventus, la Fiorentina si sta attivando per fornire a Palladino gli ultimi tasselli necessari per completare la rosa. Tuttavia, i viola devono ancora gestire diversi esuberi, giocatori che hanno scarso mercato e che ostacolano il lavoro di Pradè e Goretti. Tra questi, La Nazione pone particolare attenzione su Brekalo, Infantino e Barak.

Per quanto riguarda il croato, ci sono alcune società interessate, come Empoli, Genoa e Parma, ma esclusivamente per un trasferimento in prestito. Infantino, invece, rimane un oggetto misterioso, mentre Barak, che finora non ha giocato nemmeno un minuto, potrebbe nuovamente suscitare l'interesse del Cagliari. Tuttavia, al momento, non si registrano sviluppi concreti.

CdS: "Valentini solo a Gennaio. Carboni ideale per la Fiorentina, servono 4 milioni"

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