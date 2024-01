Di Marzio annuncia: “Tutto fatto per il prestito di Barak al Cagliari, manca solo l’ok della Fiorentina”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche Antonin Barak è pronto a lasciare la Fiorentina destinazione Cagliari. A differenza di Mina, il trequartista ceco andrà in prestito secco per 6 mesi, con l’obiettivo di ritagliarsi più spazio in vista degli europei della prossima estate, in cui il giocatore vuole essere protagonista con la maglia della propria nazionale. L’accordo è già stato raggiunto, con il Cagliari che pagherà tutto lo stipendio fino a giugno 2024, quando Barak farà rientro a Firenze. Adesso, si aspetta solo il via libera della società viola, che arriverà nelle prossime ore se verrà completato un acquisto nel reparto offensivo.



MINA-CAGLIARI, CI SIAMO: IL DIFENSORE AI SALUTI