Mina lascia la Fiorentina: vicina la fumata bianca con il Cagliari, oggi potrebbe sbarcare in Sardegna

Secondo quanto riportato da TMW, il Cagliari è sempre più vicino a Yerry Mina, difensore centrale colombiano in uscita dalla Fiorentina. La trattativa tra le due società è in dirittura d’arrivo: questa mattina è previsto un altro incontro tra le due parti, che cercheranno di limare gli ultimi dettagli per portare l’ex Barcellona a vestire la maglia rossoblu a titolo definitivo. Il giocatore gradisce la destinazione, che potrebbe garantirgli un minutaggio maggiore in vista della prossima Copa America, mentre lo stesso Claudio Ranieri ha espresso un parere positivo a riguardo: se l’incontro sarà positivo, Mina potrebbe già sbarcare in Sardegna questo pomeriggio per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Come già riportato nelle ultime ore, la sua avventura in maglia viola è giunta al capolinea.

