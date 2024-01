Corriere dello Sport, Gudmundsson, oggi nuovo tentativo ma il Genoa rilancia e chiede 30 milioni + bonus subito

La Fiorentina ci ha provato anche nella notte appena trascorsa e ci proverà oggi di nuovo per Gudmundsson. Il Genoa, forte delle tante richieste, mira in alto economicamente. Ha però anche la necessità di incassare per rispettare l’indice di liquidità. Venti milioni più bonus ha offerto la Fiorentina, trenta milioni in unica soluzione immediata, più bonus, ha rilanciato il Grifone. La distanza c’è, ampia, ma i viola non mollano e ci proveranno fino al no definitivo e in quel caso nel piano B, che comprende sempre Ruben Vargas(Augsburg) e Largie Ramazani (Almeria), può entrare anche Giovanni Reyna. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ RIVELA I DETTAGLI PER BELOTTI