Pedullà rivela i dettagli di Belotti: “La Fiorentina pagherà tutto l’ingaggio fino a fine stagione”

Andrea Belotti sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, la società viola come anticipato nella giornata di ieri ha decido di prendere il centravanti della Roma classe 1993 con la formula del prestito secco. Secondo quando riporta Alfredo Pedullà l’accordo è totale con la società giallorossa con l’accordo di pagare tutto l’ingaggio del calciatore fino a giugno, quasi 1 milione e mezzo netto.

#Belotti–#Fiorentina: accordo totale sull’ingaggio raggiunto e anticipato ieri. Va solo formalizzato e perfezionato in modo da consentire al 🐓 di raggiungere la nuova destinazione per le visite. Non dipende da uscita #Nzola (situazione aperta fino a giovedì sera): anche questo è…

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 30, 2024