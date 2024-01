Di Marzio conferma: “Il Genoa vende Gudmundsson alla Fiorentina se offrono 30 milioni di euro”

Il Genoa continua a fare muro per la cessione di Albert Gudmundsson: se la Fiorentina dovesse rilanciare di nuovo per il classe 1997, il Genoa chiederà 30 milioni di euro più bonus (in un’unica soluzione) per lasciarlo partire ora. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

LA FIORENTINA PUNTA TUTTO SU GUDMUNDSSON PER L’ESTERNO. LE ULTIME DI ALFREDO PEDULLA’