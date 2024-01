Pedullà: “La Fiorentina non vuole Reyna e Carboni, per prendere Gudmundsson verrà fatto grande sforzo”

La Fiorentina vuole prendere un esterno offensivo e fino all’ultimo minuto ci proverà per Albert Gudmundsson del Genoa. Che ci riesca non è scontato, ma si tratta del profilo che intriga maggiormente e per distacco, forse l’unico nome davvero concreto dopo aver sondato Brian Rodriguez dell’America Club e corteggiato Ruben Vargas dell’Augsburg. È prevedibile che ci sia un rilancio rispetto ai 20 milioni (più bonus) che erano stati programmati e che non sono ritenuti sufficienti, vedremo gli sviluppi. Alcune cose, però, vanno chiarite, a beneficio soprattutto di chi non fa del calciomercato un contenitore di nomi in libertà. Partiamo da Giovanni Reyna, specialista del Borussia Dortmund: assolutamente infondata la voce di un pressing in corso Fiorentina, è stato proposto e la cosa è finita lì. Reyna piace al Nottingham Forest, ma questo è un altro paio di maniche, la Viola non c’è. Questa storia assomiglia in po’ a quella che aveva portato Nico Gonzalez al Leicester un po’ di tempo fa, stessa “parrocchia” e sappiamo com’è andata a finire. Non risulta un’offerta, formulata ieri, da 20 milioni all’Inter per Valentin Carboni attualmente in prestito al Monza: altro giro, altra corsa di pubblicità gratuita. La Fiorentina ritiene che uno sforzo vada fatto eventualmente per Gudmundsson, vedremo senza correre troppo. Lo scrive Alfredo Pedullà

