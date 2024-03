Dal Viola Park, Nico e Barak si allenano a parte, solo domani in gruppo. L’argentino se sta bene sarà titolare

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park dove la Fiorentina si è allenata per preparare l’impegno con il Milan. Come riportato da Radio Bruno, Barak e Nico Gonzalez hanno lavorato a parte e non in gruppo quindi il loro primo allenamento con la squadra sarà solo domani alla vigilia del match contro i rossoneri. Nessun allarme comunque perchè Nico se starà bene scenderà in campo da titolare contro il Milan. Stessa cosa vale per Beltran che è la certezza insieme a Gonzalez. Continuando con una sorta di probabile formazione a ritroso, Sottil è in vantaggio su Ikonè e Belotti sarà il centravanti. A centrocampo torna Arthur con accanto Mandragora. In difesa un solo dubbio cioè quello tra Martinez Quarta e Ranieri con il secondo in leggero vantaggio. L’altro centrale sarà Milenkovic ed i terzini confermati saranno Kayode sulla destra ed il capitano Biraghi a sinistra. Tra i pali ci sarà Terracciano.

ENZO BUCCHIONI DICE LA SUA SUL FUTURO DELLA PANCHINA DELLA FIORENTINA