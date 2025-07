Nazione svela: “Barak in uscita dalla Fiorentina, può tornare all’Hellas Verona”

Da quel gol contro il Basilea datato 18 maggio 2023, il cielo sopra ad Antonin Barak è profondamente cambiato. L’ex Hellas Verona, arrivato con tante attese, non si è mai veramente ripreso da quel gol che ha segnato la storia recente della Fiorentina. Tanti problemi fisici, solo 2 reti in Serie A e 3 in Conference, ma di quel giocatore ‘talismano’ si sono perse le tracce, tanto da lasciare Firenze per la periferia del calcio che conta.

Destinazione Turchia al Kasimpaça Spor Kulubu, squadra di Beyoglu, comune metropolitano di Istanbul. Riscatto fissato a 6 milioni e non esercitato e quindi ritorno a Firenze, con la speranza di convincere la Fiorentina a concedergli una seconda occasione. Ma la non convocazione per il ritiro inglese ha trovato ogni speranza. Per Barak si parla di un possibile ritorno all’Hellas dove il giocatore della Repubblica Ceca era di fatto esploso. Un ritorno al passato che potrebbe aiutarlo e ritrovare soprattutto stimoli e condizione. Lo riporta La Nazione.