Corriere dello Sport: “Fiorentina, 4 cessioni per 30 milioni. Ikoné, Nzola, Barak e Kouamé sul mercato”

La Fiorentina dovrà gestire anche la situazione relativa alle uscite, facendo cassa per i nuovi acquisti che serviranno a costruire la squadra di coach Palladino. Le pedine sacrificabili per i viola sarebbero 4: secondo il Corriere dello Sport-Stadio, Jonathan Ikoné potrebbe lasciare Firenze in questa sessione di mercato, ciò per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro; 8 milioni di euro, invece, sarebbe il costo del cartellino di Mbala Nzola, con la Fiorentina disposta a valutare le eventuali offerte per lui. Sarà valutata anche la cessione di Antonin Barak, la cui valutazione si aggira intorno a 5,5 milioni. Il Cagliari e la Lazio hanno mostrato interesse per lui già a gennaio e non è detto che possano riprovarci. Christian Kouamé, nonostante l’opzione di rinnovo e che lo lega al club fino al 2025, potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina per far cassa. Il suo addio potrebbe generare tra gli 8 o 9 milioni e, proprio in questi giorni, si è parlato dell’interesse del Bologna. Da queste uscite, la Fiorentina potrebbe ricavarci circa 30 milioni da reinvestire sul mercato in entrata, intervenendo nei reparti che già presentano criticità.

PALLADINO VERRÀ PRESENTATO NELLA PRIMA SETTIMANA DI LUGLIO. IL SUO CELLULARE SQUILLA ANCHE IN VACANZA