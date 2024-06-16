Quali sono i gruppi più difficili dei gironi di Euro 2024?

Cominciano gli Europei ed è già sfida al pronostico per la vincente, con le scommesse sportive che favoriscono l'Inghilterra capitata in un gruppo facile, così come per la Germania. La Francia resta u...

Cominciano gli Europei ed è già sfida al pronostico per la vincente, con le scommesse sportive che favoriscono l'Inghilterra capitata in un gruppo facile, così come per la Germania. La Francia resta un'altra favorita per la vittoria del torneo ma nel suo girone dovrà battere l'Olanda, una Nazionale che si presenta al fischio d'inizio in splendida forma, come il Portogallo di CR7 che dovrebbe avere facile accesso agli ottavi di finale.



E com'è la situazione per i nostri Azzurri, per la Spagna e la Croazia? Tutto tranquillo, perché insieme all'Albania sono capitate nel Gruppo B, il vero girone infernale di Euro 2024, il più difficile da superare, imprevedibile. Scopriamo le quote dei bookmaker per la vittoria dei Gruppi più difficili di questa edizione.



Gruppo C: Inghilterra stai attenta alla Serbia



La Nazionale Inglese non solo è la favorita per la vittoria di Euro 2024 quotata a 4.33 dai siti scommesse, ma è anche la favoritissima per la vittoria del Gruppo C, con il primo posto quotato a 1.33.



In questo girone c'è anche la Danimarca, squadra che ha dimostrato in più occasioni di poter lottare alla pari, ma soprattutto, la Nazionale più pericolosa potrebbe essere la Serbia, che presenta in rosa tantissimi calciatori di qualità, tra cui Vlahovic e Milinkovic Savic, tuttavia, proprio gli Inglesi non hanno niente da temere, perché Southgate schiererà in campo perle preziose come Kane, Saka, Foden e Bellingham, fresco vincitore della Champions 2024.



Gruppo D: Francia favorita, ma l'Olanda viaggia a tutta velocità



Anche in questo girone la differenza sulla carta è immensa, perché la Francia si presenta come favorita alla vittoria del Gruppo D quotata a 1.57, oltre che come diretta sfidante degli Inglesi per la vittoria del torneo: Francia vincente Euro 2024 quotata a 5.



L'Olanda vincente Euro 2024 è quotata a 17 ma non è una squadra da sottovalutare, sia per la striscia di 8 vittorie nelle ultime 10 gare disputate, sia per il calcio che i suoi campioni riescono a esprimere in campo.



Tra le underdog di questo girone ci sono Austria e Polonia, due Nazionali che lotteranno senza esclusioni di gol per il miglior terzo posto, che consente ugualmente l'accesso agli ottavi di finale.



Gruppo B: testa a testa Italia – Spagna con la Croazia a rovinare la festa



Dulcis in fundo. Ecco il girone più difficile e complesso del torneo con la Spagna nella top 5 delle quote vincente europei 2024 e l'Italia a dover difendere il titolo da outsider. Spalletti ha dovuto fare a meno di calciatori importanti come Tonali, Berardi, Zaniolo, Acerbi e Scalvini quest'anno, privazioni che hanno messo il reparto offensivo in piena emergenza.



La Spagna è favorita per la vittoria del girone a quota 1.9 rispetto all'Italia quotata a 2.7, mentre il colpaccio della Croazia è quotato a 4.5, quota in netto calo negli ultimi giorni e proprio l'armata di Modric potrebbe inserirsi tranquillamente nella top 2 del gruppo.



Questo è sicuramente il Gruppo più imprevedibile e agguantare gli ottavi sarebbe già un'impresa per gli Azzurri, ma non dobbiamo sottovalutare troppo Spalletti con i suoi uomini: in fondo stiamo parlando dei campioni in carica.