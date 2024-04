Tudor ha messo gli occhi su Barak e lo vuole portare alla Lazio: la Fiorentina chiede 10 milioni di euro

L’allenatore della Lazio, Igor Tudor, ha messo gli occhi su Antonin Barak, “Uomo di Coppe” della Fiorentina ed autore di un’ottima prestazione nella gara di ieri contro il Viktoria Plzen. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i viola per lui chiedono una cifra che si aggira intorno i 10 milioni di euro e sarebbero disposti a farlo partire solo se accontentati. Il club capitolino cercherà di far abbassare il prezzo e le pretese della Fiorentina, però prima dovrà decidere se fare il medesimo investimento per la prossima stagione. Per Barak 4 gol in questa stagione, 3 in Conference League e solo uno in campionato contro il Frosinone, almeno fino ad ora. Non un’annata brillante per lui, considerati anche i problemi che lo hanno tenuto lontano dal campo per un lungo periodo; ora il ceco entra e fa bene, come dimostrano le sue ultime prestazioni. Vincenzo Italiano conterà anche su di lui in questo rush finale.

