Nico il supereroe della Fiorentina. La squadra non merita uno stadio vuoto

Ai bambini di Firenze si racconterà la favola del Viktoria Plzen. Come se fosse la favola di una squadra, quella ceca, che vuole distruggere i sogni avversari con pali, macumbe, parate e tanta sfortuna. Ci stava per riuscire anche ieri sera, ma alla fine ci ha pensato Nico Gonzalez a sbloccarla e diventare il supereroe della Fiorentina. La squadra di Vicenzo Italiano vola in semifinale e si merita un grande applauso per il suo percorso. E, anche una cornice di pubblico diversa da uno stadio completamente vuoto. Il Viktoria si porta dietro un’ottima fase difensiva, ma la Fiorentina è stata davvero brava a sbloccare una gara che sembrava stregata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, COMMISSO CHIAMA ITALIANO