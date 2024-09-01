La parabola discendente di Barak: da potenziale crack a Verona al fantasma di oggi in viola

Il centrocampista ceco non fa parte del nuovo progetto tecnico di Palladino e ormai è un fantasma nel gruppo viola

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino ha fatto un approfondimento riguardante Antonin Barak che non è stato convocato da Palladino per la gara di oggi del Franchi contro il Monza. Il giocatore è chiaramente un esubero e sembra sempre più lontano da Firenze anche se il mercato è chiuso. Infatti, potrebbe esserci una nuova pista araba per il ceco. Barak era arrivato a Firenze per portare gol e qualità ma non è mai riuscito ad essere continuo ad alti livelli, fornendo sporadicamente il suo contributo. Il giocatore non è più quello di Verona che aveva fatto stropicciare gli occhi a tante squadre e anche la maglia viola potrebbe sfilarsi via.

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