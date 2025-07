Nazione: “Barak spera di restare alla Fiorentina ma si è allenato solo a parte, Beltran può partire”

Valutazioni in corso, firmate Stefano Pioli. Sono questi i giorni in cui il tecnico della Fiorentina maturerà le proprie opinioni sui singoli che inevitabilmente intrecceranno poi con le scelte di mercato in entrata e in uscita. I ruoli da coprire sono noti: centrocampista, vice Dodo e una seconda punta anche a prescindere dal futuro di Beltran. Le linee guida sono chiare. I candidati in mezzo al campo ci sono, anche se l’impressione è che la Fiorentina stia lavorando su profili non usciti a livello mediatico. Se Kessie rimane una costosa suggestione, per Sohm la Fiorentina sta attendendo che il Parma scenda a più miti consigli. I contatti dei giorni scorsi hanno messo i due club in posizione d’attesa. Troppi i 18-20 milioni che chiede il Parma con la Fiorentina che non vorrebbe andare oltre i 10-12. E’ previsto un incontro la prossima settimana per capire se a metà strada ci si potrà stringere la mano. Anche perché, contestualmente, l’Inter ha ufficialmente messo sul mercato Asllani ma è un pezzo particolarmente pregiato della collezione nerazzurra il cui prezzo supera i 20 milioni. Insomma, qualche idea. Di caldissimo al momento poco. Fra quelli che sperano in una conferma, dicevamo, il Vichingo Beltran sta provando a giocarsi le proprie carte. Pioli lo stima anche se il suo futuro lo deciderà il mercato. Dovesse arrivare un’offerta europea a titolo definitivo potrebbe comunque andarsene.

Gli occhi poi sono tutti puntati su Sottil. Ha iniziato il ritiro a testa bassa, senza luci dei riflettori. Ha bisogno di recuperare posizioni, di meritarsi la fiducia di Pioli. Da capire anche se potrà mettersi a disposizione per il ruolo di vice Dodo, per il quale concorre anche Fortini. Giocatori (entrambi) utili per le liste essendo cresciuti nel vivaio. Per questo le valutazioni saranno più approfondite. E poi fra quelli che sperano c’è anche Barak, fin qui però ancora a parte e mai in gruppo con la squadra. Segnale poco incoraggiante anche se il ritiro è appena iniziato.

Per sbloccare un nuovo arrivo, in ogni caso serviranno un paio di cessioni. La Fiorentina non può appesantire il monte ingaggi, anzi, ha bisogno di sforbiciarlo cedendo i giocatori non funzionali al progetto tecnico di Pioli. Per quanto riguarda la punta, resta in attesa di una decisione Sebastiano Esposito. Oggi totalmente in ghiaccio, fra un paio di settimane potrebbe tornare d’attualità se nessuno avrà affondato il colpo. Lo scrive La Nazione