La Repubblica, Kouamè, Dodò e Barak provano il rilancio dopo gli stop. Stagione della Fiorentina entra nel vivo

Una primavera per tre. La stagione della Fiorentina sta per entrare nel vivo con un campionato da terminare e una zona europea ancora possibile da agganciare. Senza dimenticare anche la Conference League, con i quarti di finale contro il Viktoria Plzen, e la doppia sfida di semifinale di Coppa Italia che la squadra di Vincenzo Italiano giocherà contro l’Atalanta a partire dal 3 aprile. Tre impegni molto importanti da onorare fino alla fine tentando di portare a casa un trofeo.

Un riscatto per tre

E sarà anche l’occasione per riprendere le redini della squadra per tre giocatori che hanno trascorso troppo tempo ai box. Come riporta l’edizione fiorentina de La Repubblica, sarà l’occasione per Christian Kouamé, Dodò e Antonin Barak per provare a rilanciarsi sul campo dopo un periodo di inattività. Per quanto riguarda l’esterno brasiliano, ha già giocato una manciata di minuti nella gara contro il Maccabi Haifa e scalpita per un ritorno definitivo nella scacchiera di mister Vincenzo Italiano.

Il saluto di Commisso

E intanto, si legge sempre sul quotidiano, nella giornata di ieri il presidente Rocco Commisso ha salutato il gruppo al Viola Park. Il numero uno della Fiorentina farà ritorno negli Stati Uniti dove martedì verranno celebrati i funerali del direttore generale Joe Barone. Lo riporta TMW.

