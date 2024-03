Bagni non ha dubbi: “Italiano? Nome giusto per il Napoli. Fa giocare bene le sue squadre, è un esteta”

L’ex giocatore del Napoli, Salvatore Bagni, intervistato da Tuttosport, ha parlato della futura panchina partenopea e si è soffermato proprio su Vincenzo Italiano, accostato al club di De Laurentiis come possibile sostituto di Calzona nella prossima stagione. Le sue parole:

“Panchina del Napoli? Tra i tanti nomi circolati quello di Italiano mi sembra quello giusto. Vincenzo è un allenatore propositivo e fa il 4-3-3, che è nelle corde di questa squadra. Mi piace molto, in più fa giocar bene le sue squadre: è un’esteta. Altrimenti, se dovesse arrivare quinto, non mi dispiacerebbe tenere Calzona: ha fatto un bel lavoro, visto che è arrivato in una situazione, dove regnava la confusione totale. Avessero preso lui invece di Mazzarri a novembre, il Napoli avrebbe raddrizzato e salvato la stagione”.

ITALIANO, IL SUO FUTURO È TUTT’ALTRO CHE SCONTATO. BURDISSO E PRADÈ A BREVE LO INCONTRERANNO