Tre gare tostissime dopo la sosta: così riparte la Fiorentina di Italiano

Sarà un aprile infuocato quello che attende la viola di Italiano, in corsa su più fronti, col desiderio di regalare un grande risultato alla memoria di Joe Barone il quale aveva sempre voluto un trofeo per la sua Fiorentina. Si tratta di un autentico tour de force in cui la Fiorentina dovrà vedersela nell’ordine con Milan(sabato 30 marzo ore 20.45) in uno scontro da non sbagliare assolutamente per riaccendere la rincorsa europea. Successivamente, mercoledì sera sarà la volta dello scontro in Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini per l’andata della semifinale, il terzetto si conclude con la sfida di Torino contro la Juventus di domenica 7 aprile alle ore 20.45, 3 partite in 8 giorni molto difficili da cui si vedrà il vero volto di questa squadra.

Lo riporta La Nazione