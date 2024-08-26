Nazione: "Il Cagliari offre Prati alla Fiorentina, possibile lo scambio di prestiti con Barak"
Potrebbe esserci una pista che si accende negli ultimi giorni di mercato
Potrebbe esserci una pista che si accende negli ultimi giorni di mercato. E potrebbe riguardare un incrocio fra la Fiorentina e il Cagliari per un'operazione che potrebbe accontentare entrambi. I sardi avrebbero offerto ai viola il talento di Matteo Prati, già un gol in Coppa Italia in questa stagione. A fare il percorso inverso potrebbe essere Antonin Barak, anche ieri in campo contro il Venezia ma fra i peggiori della squadra di Palladino. Il ceco potrebbe convincersi del prestito secco e passare in rossoblù. Lo scrive La Nazione.
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