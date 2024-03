Barak: “Sono felice per il risultato, ma al ritorno dobbiamo partire come se fossimo in svantaggio”

Un sorridente Barak ha commentato ai microfoni ufficiali della Fiorentina la vittoria nel match di andata degli ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa per 3 a 4. Queste le sue parole:

Sulla partita: “Sono felice di portare a Firenze un risultato molto positivo, il campo era molto difficile ma la superiorità numerica ci ha dato una grossa possibilità e ci ha aiutati molto. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine, ma questa è solo l’andata e sappiamo molto bene come il ritorno può essere nervoso e può metterti molta pressione, noi dovremo partire come se fossimo in svantaggio 1 a 0 dal primo minuto e dare tutto.”

Sul Maccabi: “Nel primo tempo c’era preoccupazione, nessuno voleva rischiare la giocata e loro sono stati bravi a reagire al nostro primo gol. Hanno dimostrato qualità, fisicità e di avere tecnica, possono essere pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo creato tante occasioni e per fortuna è andata così.”

Sul gol al 90esimo: “Ho visto che l’area era folta, quindi appena la palla è passata l’ho chiamata a Beltran e gli ho chiesto di lasciarmela perché ero in una posizione migliore. Sapevo di avere un uomo dietro, per fortuna sono riuscito a giocare bene il primo tocco, poi ho calciato ed è andata così.”

