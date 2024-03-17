TMW, Barak primo ad accorgersi del malore di Barone. Anche lui ha raggiunto il San Raffaele
Tra i calciatori della Fiorentina che in questi minuti hanno raggiunto l'ospedale San Raffaele di Milano c'è anche Antonin Barak. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista ceco sarebbe stato t...
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2024 19:13
Tra i calciatori della Fiorentina che in questi minuti hanno raggiunto l'ospedale San Raffaele di Milano c'è anche Antonin Barak. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista ceco sarebbe stato tra i primi ad accorgersi del malore accusato dal direttore generale viola Joe Barone.
ITALIANO E UNA DELEGAZIONE DI CALCIATORI AL SAN RAFFAELE PER JOE BARONE
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