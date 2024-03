Barone in rianimazione, Biraghi e Italiano in ospedale. Il resto della squadra attende notizie in albergo

Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e una delegazione di giocatori hanno raggiunto in albergo il direttore generale Joe Barone, che in questo momento è in rianimazione all’interno del San Raffaele. Il resto della squadra attende notizie in Albergo. Scrive Sara Meini

MALORE PER JOE BARONE