Nazione: “Rispunta il Verona su Barak dopo l’infortunio di Suslov”

La Fiorentina lavora anche agli esuberi

La Fiorentina lavora anche alla questione esuberi. L’unico che resterà fino a gennaio sarà Kouame, ancora alle prese con il recupero post infortunio al ginocchio. E proprio un infortunio simile, quello di Suslov, ha rinforzato la candidatura del Verona per Barak. Anche Ikoné sta riflettendo su proposte estere. C’è il Vasco da Gama, ci sono possibilità in MLS e in Arabia Saudita. La società viola spera di racimolare qualche milione. Speranza piuttosto vana invece per Brekalo e Infantino, due calciatori completamente ai margini in cerca di una nuova occasione. Lo scrive La Nazione.

