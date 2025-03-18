Anche Barak ricorda Joe Barone sulle storie di Instagram: "Non ti dimenticherò mai"
Anche Antonin Barak ha voluto ricordare Joe Barone. A un anno dalla scomparsa del direttore viola, il centrocampista lo ha voluto ricordare con una loro foto nelle Instagram Stories accompagnandola co...
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2025 16:25
Anche Antonin Barak ha voluto ricordare Joe Barone. A un anno dalla scomparsa del direttore viola, il centrocampista lo ha voluto ricordare con una loro foto nelle Instagram Stories accompagnandola con la seguente didascalia: "Non ti dimenticherò mai".