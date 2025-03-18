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Anche Barak ricorda Joe Barone sulle storie di Instagram: "Non ti dimenticherò mai"

Anche Antonin Barak ha voluto ricordare Joe Barone. A un anno dalla scomparsa del direttore viola, il centrocampista lo ha voluto ricordare con una loro foto nelle Instagram Stories accompagnandola co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2025 16:25
Anche Barak ricorda Joe Barone sulle storie di Instagram: "Non ti dimenticherò mai" -
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Anche Antonin Barak ha voluto ricordare Joe Barone. A un anno dalla scomparsa del direttore viola, il centrocampista lo ha voluto ricordare con una loro foto nelle Instagram Stories accompagnandola con la seguente didascalia: "Non ti dimenticherò mai".

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