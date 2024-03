Barak punta il Milan: potrebbe essere titolare dopo la sosta nel big match prepasquale

Barak è apparso in grande spolvero con la sua Nazionale, segnando un gol di pregevole fattura nell’ultima partita disputata e, visto che Nico e Beltrán rientreranno quasi a ridosso della partita con i rossoneri, si candida ad agire come trequartista titolare nello scacchiere tattico di mister Italiano vista anche la squalifica di Bonaventura. Il centrocampista ceco è sembrato in netta ripresa soprattutto dopo le prestazioni in Coppa. Lo riporta La repubblica