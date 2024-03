Sono 6 i convocati viola con le loro nazionali: grande ritorno di Barak e Mascherano richiama Beltrán

Sono 6 i calciatori che sono stati convocati dalle loro rispettive nazionali, come riportato oggi da Tuttomercatoweb , ricordiamo che c’è un azzurro impegnato nelle amichevoli contro Ecuador e Venezuela negli Stati Uniti ossia Bonaventura, mentre Kayodé è stato chiamato dalla selezione Under 21 impegnata nelle qualificazioni agli europei contro Turchia e Lettonia. Inoltre, vi è il ritorno con la Repubblica Ceca di Barak per le sfide contro Armenia e Norvegia ed il selezionatore dell’Argentina Under 23 Mascherano che ha richiamato Beltrán per due partite contro il Messico, completano il quadro Milenkovic, convocato dalla Serbia contro Russia e Cipro e Nico Gonzalez contro El Salvador e Costa Rica.