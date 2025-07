Nazione: “Cagliari e Verona su Barak. Il Pisa spinge per Nzola. Diversi sondaggi per Ikoné”

Daniele Pradé sta lavorando per trovare una sistemazione ai vari esuberi rimasti esclusi dal ritiro in Inghilterra. Se per Barak c’è l’interessamento di Cagliari e Verona, Brekalo al momento sembra non avere richieste e potrebbe rescindere consensualmente il contratto con la Fiorentina.

Ikoné invece ha ricevuto diversi sondaggi, ma con la scadenza del contratto fissata al 2026 la società deve decidere se rinnovare e mandare in prestito il giocatore oppure sperare nell’arrivo di un’offerta a titolo definitivo. Per Nzola invece il Pisa sembra deciso in merito al giocatore, sopratutto se la Fiorentina fosse disposta al prestito. Lo riporta La Nazione.