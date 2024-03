Nzola e Barak pronti a riprendersi la scena in Europa dopo le tante voci di cessione

I due calciatori rientrano tra quelli che possono riscattare una stagione al di sotto delle attese negli ultimi mesi della stagione viola. Nzola sogna di centrare il sesto gol stagionale per tornare a contendere il posto da titolare di Belotti, dopo non aver nemmeno risposto alla convocazione in Coppa d’Africa pur di dare una svolta alla sua annata. Il centrocampista ceco, invece, punta a rientrare tra i titolari dopo 2 mesi e dopo essere stato vicino al Napoli e al Cagliari a gennaio. Lo riporta La Nazione