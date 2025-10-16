Donati su Barak: “Ha la mia stima ma non significa che deve giocare: deve fare la differenza a prescindere”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello storico derby con la Virtus Entella, il tecnico della Sampdoria Massimo Donati ha parlato anche di uno degli acquisti top della sessione estiva ma che fino ad oggi non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore: Antonin Barak.

Ecco le parole dell’allenatore sul calciatore di proprietà della Fiorentina come riportato da TMW:

“Sa che ha una stima incredibile da parte mia ma questo non significa che deve giocare dall’inizio o entrare. E’ un giocatore che deve fare la differenza a prescindere. E questo vale per tutti gli altri. Giocatori importanti ne abbiamo e tutti hanno questa importanza. Valuteremo di volta in volta”.