Barak non ci sta: "Sembriamo dei perdenti, il rigore l'ho calciato malissimo, non ci siamo proprio"
Il centrocampista ceco ha sbottato dopo la sfida di ieri persa in Brianza contro il club di Colpani per 1-0
A cura di Mirko Carmignani
21 settembre 2025 15:24
Dopo l'ennesima sconfitta di questo disastroso inizio di campionato, il centrocampista ceco ex viola Antonin Barak ha commentato la partita di ieri persa a Monza: "C'è qualcosa che non va ed è evidente, non va assolutamente bene, ma bisogna reagire e solo con il lavoro possiamo uscire da questa situazione. Abbiamo perso 4 gare su 4, non ci siamo proprio, dobbiamo dare di più perché così ci facciamo del male e non andiamo da nessuna parte. Ho tirato male il rigore, non ero sicuro e ho cambiato angolo, non mi era mai successo. Ci sentiamo dei perdenti e lo sembriamo visti da fuori."