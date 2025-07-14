Barak: "Pioli mi voleva al Milan, penso di non essere fuori dai suoi piani. Voglio vincere con la Fiorentina"

Durante l'intervista concessa a diretta.it, il centrocampista di ritorno alla Fiorentina, Antonin Barak, ha così parlato del suo rientro a Firenze dove troverà Stefano Pioli: "Fin dal passaggio in Tur...

Durante l'intervista concessa a diretta.it, il centrocampista di ritorno alla Fiorentina, Antonin Barak, ha così parlato del suo rientro a Firenze dove troverà Stefano Pioli: "Fin dal passaggio in Turchia mi sono prefissato di fare il salto di qualità. Ho un grande desiderio di avere successo nel club viola. Se sarò davvero bravo, credo che non si libereranno di me. D'altra parte, sono all'ultimo anno di contratto, si tratta dell'ultima possibilità. Ora la Fiorentina avrà come allenatore Pioli, che qualche anno fa mi voleva al Milan, ma purtroppo all'ultimo momento non è andata bene, quindi da quello che immagino non dovrei essere fuori dai suoi piani. L'Italia mi mancava e in Turchia ho capito cosa potevo perdere e mi sono reso conto che valeva davvero la pena lottare per questo".