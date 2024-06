Velasquez: “Barak è fortissimo, può essere sia mezzala che un 10, la sua qualità è superiore e sa fare tutto durante la partita”

L’ex tecnico dell’Udinese Julio Velasquez ha parlato a Radio Bruno di Antonin Barak e di altri temi viola: “Ho un grande ricordo di lui, è un ragazzo straordinario ed è un bravo calciatore. Ha tanta qualità e durante la partita può fare sia la mezzala che il numero 10, sa fare tutto ed ha un bel gioco. Barak è un giocatore che se è pressato dà il meglio di sé perché non avverte la pressione. “

Su Mandragora: “Lo conosciuto da giovane ed ha sempre avuto una grande personalità, per me è un mediano che dà equilibrio a tutta la squadra, si tratta di un giocatore che fa comodo a tutti. Lavora tanto ed è un grande professionista.”

Su Palladino: ” La Fiorentina ha preso un allenatore di idee ed è importante perché ti fa capire l’intenzione della società. A me piace molto, a Monza ha fatto bene e credo che si sia meritato una panchina così prestigiosa. Mi auguro che sia una bella stagione per tutti e per lui”.