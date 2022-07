Nazione, Bajrami nel mirino della Fiorentina: piace ad Italiano, l’agente è Ramadani

Capitolo mezz’ala: sarà questo uno dei colpi fondamentali per il mercato viola ed è logico che la qualità dovrà essere alta in un ruolo che Castrovilli potrà riempire fra molti mesi. E mentre Luis Alberto resta abbondantemente nel settore delle fantasie, la candidatura di Bajrami (Empoli) deve essere tenuta sempre in considerazione. Non solo perché il giocatore piace tantissimo a Italiano (potrebbe giocare mezz’ala, ma anche esterno alto), ma perché il suo procuratore si chiama Ramadani e qualcosa di buono per la Fiorentina ha già dimostrato di saperlo fare. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DAL PORTOGALLO: RENYER PROPOSTO ALLA FIORENTINA. VALUTAZIONE INTORNO AI 2 MILIONI DI EURO